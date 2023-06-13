Виродки з рф бомбардували ракетами Кривий Ріг - влучили у багатоповерхівку, є багато загиблих та поранених

https://racurs.ua/ua/n184031-vyrodky-z-rf-bombarduvaly-raketamy-kryvyy-rig-vluchyly-u-bagatopoverhivku-ie-bagato-zagyblyh.html

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У Кривому Розі загинуло щонайменше троє людей у понівеченому внаслідок ракетної атаки рф житловому будинку.

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Майже 30 людей поранені. Під завалами є люди. Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м.

Ще троє постраждалих є на приватному підприємстві, куди теж поцілила ракета. Ймовірно, там під завалами також є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті шість легкових машин.

Ще чотирьох людей дістали поранення на інших локаціях, де горіли будівля та авто. Також пошкоджень зазнала інфраструктура рятувального підрозділу міста.

Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця події та прокоментував новий російський злочин.

Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть.

Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що під завалами можуть бути ще принаймні семеро осіб.