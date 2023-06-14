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Более 480 детей стали жертвами российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора
488 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n184071-488-detey-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 488 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 1 тис. 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 464;
- Харківській області — 283;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 105;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Дніпропетровській області — 81;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 13 червня внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 17-річний підліток;
- 13 червня внаслідок обстрілу окупантами села Кар'єрне Херсонської області поранено дев’ятирічну дівчинку.
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