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Более 480 детей стали жертвами российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

488 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

14 июн 2023, 11:42
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В Україні вже 488 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 1 тис. 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості.


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Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 464;
  • Харківській області — 283;
  • Київській області — 128;
  • Херсонській області — 105;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Дніпропетровській області — 81;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 13 червня внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 17-річний підліток;
  • 13 червня внаслідок обстрілу окупантами села Кар'єрне Херсонської області поранено дев’ятирічну дівчинку.

Понад 480 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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