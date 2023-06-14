Понад 480 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n184071-488-ditey-staly-jertvamy-povnomasshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.html

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В Україні вже 488 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 1 тис. 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 464;

Харківській області — 283;

Київській області — 128;

Херсонській області — 105;

Запорізькій області — 91;

Миколаївській області — 89;

Дніпропетровській області — 81;

Чернігівській області — 71;

Луганській області — 67.

Зокрема, зафіксовані такі випадки: