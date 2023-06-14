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Понад 480 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

488 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

14 чер 2023, 11:42
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В Україні вже 488 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 1 тис. 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості.


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Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 464;
  • Харківській області — 283;
  • Київській області — 128;
  • Херсонській області — 105;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Дніпропетровській області — 81;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 13 червня внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув 17-річний підліток;
  • 13 червня внаслідок обстрілу окупантами села Кар'єрне Херсонської області поранено дев’ятирічну дівчинку.

Понад 480 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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