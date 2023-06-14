Первые минуты после российской ракетной атаки, скриншот видео

https://racurs.ua/n184073-deystviya-policeyskih-v-pervye-minuty-posle-raketnoy-ataki-po-odesse-pokazalo-mvd-video.html

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Росіяни в ніч на сьогодні, 14 червня, завдали ракетної атаки по Одесі, внаслідок якої є загиблі та поранені.

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Прес-служба Міністерства внутрішніх справ України опублікувала відео, котре показує перші хвилини після цієї ракетної атаки.

На відео показано, як патрульні поліцейські перевіряють пошкоджені будівлі та надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, цієї ночі з акваторії Чорного моря рашисти запустили чотири крилаті ракети «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна з них влучила в цивільний об'єкт. Зокрема, уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено один із житлових комплексів. Також сталося влучання ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж, загинули троє людей.