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Ракурс
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, фото: «Укргидроэнерго»

В Херсоне уровень воды ежечасно снижается на 2−5 см — Укргидроэнерго

15 июн 2023, 13:07
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У Дніпрі на позначці «Херсон» рівень води щогодини знижується на 2−5 см.


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За добу він знизився на 0,4 м і станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 15 червня, становив 2,04 м. Про це повідомляє прес-служба ПрАТ «Укргідроенерго».

Зазначається, що протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС триває спад рівнів води на 1−10 см за годину з утриманням затоплень.

У зв’язку з різким зниженням рівня води у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції можуть працювати з обмеженням. Жодних холостих скидів води у нижній б‘єф водосховища не відбувається ще з травня, — зазначають в «Укргідроенерго».

В «Укргідроенерго» додають, що також тривають роботи над проектом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища після деокупації.

За попередніми розрахунками на це потрібно буде 2−3 місяці, — зазначають у компанії.

Источник: Ракурс


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