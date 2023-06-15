Наслідки підриву греблі Каховської ГЕС, фото: «Укргідроенерго»

https://racurs.ua/ua/n184101-u-hersoni-riven-vody-schogodyny-znyjuietsya-na-2-5-sm-ukrgidroenergo.html

Ракурс

У Дніпрі на позначці «Херсон» рівень води щогодини знижується на 2−5 см.

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За добу він знизився на 0,4 м і станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 15 червня, становив 2,04 м. Про це повідомляє прес-служба ПрАТ «Укргідроенерго».

Зазначається, що протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС триває спад рівнів води на 1−10 см за годину з утриманням затоплень.

У зв’язку з різким зниженням рівня води у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції можуть працювати з обмеженням. Жодних холостих скидів води у нижній б‘єф водосховища не відбувається ще з травня, — зазначають в «Укргідроенерго».

В «Укргідроенерго» додають, що також тривають роботи над проектом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища після деокупації.