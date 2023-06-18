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ВСУ сбили два российских вертолета «Ка-52», инфографика: Генштаб ВСУ

Два ударных вертолета Ка-52 и 12 БПЛА сбили ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

18 июн 2023, 08:23
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Захисники України за минулу добу, 17 червня, та початок поточної доби, 18 червня, знищили два російські ударні вертольоти Ка-52 та 12 безпілотників ворога.


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Про це сьогодні повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За вказаний період ліквідовані такі безпілотники:

  • чотири ударні іранські БПЛА «Shahed-136/131»;
  • один «Ланцет»;
  • сім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня типів «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» і «Supercam».

Крім того, авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття.

По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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