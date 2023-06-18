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ЗСУ збили два російські вертольоти «Ка-52», інфографіка: Генштаб ЗСУ
Два ударні вертольоти «Ка-52» та 12 БПЛА збили ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n184193-dva-udarni-vertoloty-ka-52-ta-12-bpla-zbyly-zsu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за минулу добу, 17 червня, та початок поточної доби, 18 червня, знищили два російські ударні вертольоти Ка-52 та 12 безпілотників ворога.
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Про це сьогодні повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
За вказаний період ліквідовані такі безпілотники:
- чотири ударні іранські БПЛА «Shahed-136/131»;
- один «Ланцет»;
- сім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня типів «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» і «Supercam».
Крім того, авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття.
По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів, — вказано в повідомленні.
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