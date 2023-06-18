ЗСУ збили два російські вертольоти «Ка-52», інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n184193-dva-udarni-vertoloty-ka-52-ta-12-bpla-zbyly-zsu-infografika.html

Ракурс

Захисники України за минулу добу, 17 червня, та початок поточної доби, 18 червня, знищили два російські ударні вертольоти Ка-52 та 12 безпілотників ворога.

.

Про це сьогодні повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За вказаний період ліквідовані такі безпілотники:

чотири ударні іранські БПЛА «Shahed-136/131»;

один «Ланцет»;

сім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня типів «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» і «Supercam».

Крім того, авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття.