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Ракурс
На пляжах Одессы запретили купаться, фото: «Суспільне»

В Одессе запретили купаться на пляжах из-за ухудшения состояния воды

18 июн 2023, 12:13
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В Одесі на всіх пляжах заборонили купатися через погіршення стану води.


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Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Одеської міськради.

Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси, — наголошується в повідомленні. — Купання людей на пляжах міста Одеси ЗАБОРОНЕНО.

Зазначається, що рішення про заборону купання на пляжах було ухвалене на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міськради 17 червня 2023 року.

Нагадаємо, внаслідок здійсненого рашистами 6 червня підриву греблі Каховської ГЕС до берегів Одещини почало прибивати меблі, будинки та сміття.

Источник: Ракурс


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