В Одессе запретили купаться на пляжах из-за ухудшения состояния воды

На пляжах Одессы запретили купаться, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n184200-v-odesse-zapretili-kupatsya-na-plyajah-iz-za-uhudsheniya-sostoyaniya-vody.html

Ракурс

В Одесі на всіх пляжах заборонили купатися через погіршення стану води.

.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Одеської міськради.

Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси, — наголошується в повідомленні. — Купання людей на пляжах міста Одеси ЗАБОРОНЕНО.

Зазначається, що рішення про заборону купання на пляжах було ухвалене на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міськради 17 червня 2023 року.

Нагадаємо, внаслідок здійсненого рашистами 6 червня підриву греблі Каховської ГЕС до берегів Одещини почало прибивати меблі, будинки та сміття.