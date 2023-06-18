Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На пляжах Одеси заборонили купатися, фото: «Суспільне»

В Одесі заборонили купатися на пляжах через погіршення стану води

18 чер 2023, 12:13
999

В Одесі на всіх пляжах заборонили купатися через погіршення стану води.


.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Одеської міськради.

Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси, — наголошується в повідомленні. — Купання людей на пляжах міста Одеси ЗАБОРОНЕНО.

Зазначається, що рішення про заборону купання на пляжах було ухвалене на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міськради 17 червня 2023 року.

Нагадаємо, внаслідок здійсненого рашистами 6 червня підриву греблі Каховської ГЕС до берегів Одещини почало прибивати меблі, будинки та сміття.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів