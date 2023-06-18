Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ поразили склад боеприпасов врага, фото: Петр Андрющенко
Украинская авиация поразила склад боеприпасов рашистов вблизи Геническа — Игнатhttps://racurs.ua/n184204-ukrainskaya-aviaciya-porazila-sklad-boepripasov-rashistov-vblizi-genicheska-ignat.htmlРакурс
Українська авіація вразила ворожий склад боєприпасів у селищі Рикове (до 2016 року — Партизани) Генічеського району Харківської області.
.
Про це сьогодні, 18 червня, в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Ви вже, мабуть, бачили роботу у селі Партизани, палаючі склади боєприпасів. Командувач вже подякував у себе в офіційному Телеграм-каналі хлопцям за гарну роботу. Менше боєприпасів, більше вогню, більше детонацій ворожих складів, менше цього полетить по наших захисниках, — зазначив Ігнат.
Також відео з палаючими російськими складами опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Партізани горят! ✈️ Гарна робота, хлопці! Більше вогню! — наголосив він.
Читайте также
Поділ майна подружжя
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...