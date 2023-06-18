ЗСУ вразили склад боєприпасів ворога, фото: Петро Андрющенко

https://racurs.ua/ua/n184204-ukrayinska-aviaciya-vrazyla-sklad-boieprypasiv-rashystiv-poblyzu-genicheska-ignat.html

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Українська авіація вразила ворожий склад боєприпасів у селищі Рикове (до 2016 року — Партизани) Генічеського району Харківської області.

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Про це сьогодні, 18 червня, в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ви вже, мабуть, бачили роботу у селі Партизани, палаючі склади боєприпасів. Командувач вже подякував у себе в офіційному Телеграм-каналі хлопцям за гарну роботу. Менше боєприпасів, більше вогню, більше детонацій ворожих складів, менше цього полетить по наших захисниках, — зазначив Ігнат.

Також відео з палаючими російськими складами опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.