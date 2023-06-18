Житель Харьковщины подорвался на мине, кося траву возле дома

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В Харьковской области на мине в высокой траве подорвался местный житель, инфографика: ГСЧС
Житель Харьковщины подорвался на мине, кося траву возле домаhttps://racurs.ua/n184205-jitel-harkovschiny-podorvalsya-na-mine-kosya-travu-vozle-doma.htmlРакурс
На Харківщині у селі Токарівка Дергачівської громади на вибуховому пристрої біля власного подвір’я підірвався 52-річний місцевий мешканець, який косив траву.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Інцидент стався сьогодні, 18 червня.
У прес-службі ДСНС регіону зазначають, що чоловік випадково наступив на ворожу протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилася у високій траві.
Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі, — зазначають у відомстві.
У ДСНС закликають громадян пам’ятати про високу мінну небезпеку в регіоні й закликають:
- не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
- не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори — особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
- у разі виявлення підозрілого предмета — повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112».
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