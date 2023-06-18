Житель Харківщини підірвався на міні, косячи траву біля будинку

На Харківщині на міні у високій траві підірвався місцевий житель, інфографіка: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n184205-jytel-harkivschyny-pidirvavsya-na-mini-kosyachy-travu-bilya-budynku.html

Ракурс

На Харківщині у селі Токарівка Дергачівської громади на вибуховому пристрої біля власного подвір’я підірвався 52-річний місцевий мешканець, який косив траву.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Інцидент стався сьогодні, 18 червня.

У прес-службі ДСНС регіону зазначають, що чоловік випадково наступив на ворожу протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилася у високій траві.

Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі, — зазначають у відомстві.

У ДСНС закликають громадян пам’ятати про високу мінну небезпеку в регіоні й закликають: