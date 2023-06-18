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Ракурс
На Харківщині на міні у високій траві підірвався місцевий житель, інфографіка: ДСНС

Житель Харківщини підірвався на міні, косячи траву біля будинку

18 чер 2023, 14:58
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На Харківщині у селі Токарівка Дергачівської громади на вибуховому пристрої біля власного подвір’я підірвався 52-річний місцевий мешканець, який косив траву.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Інцидент стався сьогодні, 18 червня.

У прес-службі ДСНС регіону зазначають, що чоловік випадково наступив на ворожу протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилася у високій траві.

Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі, — зазначають у відомстві.

У ДСНС закликають громадян пам’ятати про високу мінну небезпеку в регіоні й закликають:

  • не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори — особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
  • у разі виявлення підозрілого предмета — повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112».

Джерело: Ракурс


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