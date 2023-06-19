Залужный опубликовал видео, как работает на фронте вместе с начальником Генштаба

https://racurs.ua/n184250-zalujnyy-opublikoval-video-kak-rabotaet-na-fronte-vmeste-s-nachalnikom-genshtaba.html

Ракурс

Головнокомандувач Валерій Залужний опублікував відео, як працює разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою.

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Вони провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах, де точаться найзапекліші бої.

Нагадаємо, росіяни у травні-червні запускали декілька хвиль фейків про «загибель» чи «поранення» українського головнокомандувача.