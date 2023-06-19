Залужний опублікував відео, як працює на фронті разом із начальником Генштабу

https://racurs.ua/ua/n184250-zalujnyy-opublikuvav-video-yak-pracuie-na-fronti-razom-iz-nachalnykom-genshtabu.html

Ракурс

Головнокомандувач Валерій Залужний опублікував відео, як працює разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою.

.

Вони провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах, де точаться найзапекліші бої.

Нагадаємо, росіяни у травні-червні запускали декілька хвиль фейків про «загибель» чи «поранення» українського головнокомандувача.