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Залужний опублікував відео, як працює на фронті разом із начальником Генштабу
Залужний опублікував відео, як працює на фронті разом із начальником Генштабуhttps://racurs.ua/ua/n184250-zalujnyy-opublikuvav-video-yak-pracuie-na-fronti-razom-iz-nachalnykom-genshtabu.htmlРакурс
Головнокомандувач Валерій Залужний опублікував відео, як працює разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою.
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Вони провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах, де точаться найзапекліші бої.
Нагадаємо, росіяни у травні-червні запускали декілька хвиль фейків про «загибель» чи «поранення» українського головнокомандувача.
Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.
Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять все можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом, — підписав відео Залужний.