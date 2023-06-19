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За 10 дней это максимум — Ребров о натужной победе Украины над сборной Мальты
За 10 дней это максимум — Ребров о натужной победе Украины над сборной Мальтыhttps://racurs.ua/n184256-za-10-dney-eto-maksimum-rebrov-o-natujnoy-pobede-ukrainy-nad-sbornoy-malty.htmlРакурс
Збірна України мінімально виграла у мальтійців (1:0). Єдиний м’яч за збірну України провів з пенальті наприкінці матчу Віктор Циганков. Перед цим пенальті не реалізував капітан нашої команди Андрій Ярмоленко.
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Це друга перемога поспіль у відбірковому раунді за вихід на Чемпіонат Європи 2024 року. Матч відбувся у словацькому місті Трнава.
Головний тренер українців Сергій Ребров прокоментував події матчу.
Взагалі дуже важко грати проти команд, що компактно захищаються. У першому таймі мали достатньо труднощів, але у другому вони [футболісти Мальти] витратили сили. Чимало створювали моментів, забили гол, мали забивати ще. Вважаю, що за 10 днів це максимум, що могли зробити, — сказав Ребров у флеш-коментарі для «Суспільне Спорт».
Україна наразі йде на другому місці у турнірній таблиці групи відбору Євро-2024 — шість очок.
Наступні поєдинки українці проведуть проти Англії та Італії 9 та 12 вересня відповідно.
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