За 10 днів це максимум - Ребров про натужну перемогу України над збірною Мальти, фото - УАФ

https://racurs.ua/ua/n184256-za-10-dniv-ce-maksymum-rebrov-pro-natujnu-peremogu-ukrayiny-nad-zbirnou-malty.html

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Збірна України мінімально виграла у мальтійців (1:0). Єдиний м’яч за збірну України провів з пенальті наприкінці матчу Віктор Циганков. Перед цим пенальті не реалізував капітан нашої команди Андрій Ярмоленко.

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Це друга перемога поспіль у відбірковому раунді за вихід на Чемпіонат Європи 2024 року. Матч відбувся у словацькому місті Трнава.

Головний тренер українців Сергій Ребров прокоментував події матчу.

Взагалі дуже важко грати проти команд, що компактно захищаються. У першому таймі мали достатньо труднощів, але у другому вони [футболісти Мальти] витратили сили. Чимало створювали моментів, забили гол, мали забивати ще. Вважаю, що за 10 днів це максимум, що могли зробити, — сказав Ребров у флеш-коментарі для «Суспільне Спорт».

Україна наразі йде на другому місці у турнірній таблиці групи відбору Євро-2024 — шість очок.

Наступні поєдинки українці проведуть проти Англії та Італії 9 та 12 вересня відповідно.