Оккупанты оборудуют дополнительные пункты фильтрации. Фото:

https://racurs.ua/n184288-vrag-oboruduet-dopolnitelnye-punkty-filtracii-na-okkupirovannom-zaporoje-genshtab.html

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Нові пункти фільтрації та додаткові блокпости почали встановлювати російські військові у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

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Все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області. Українцям росіяни влаштовують серйозні перевірки — ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 20 червня.

Повідомив Генштаб і ситуацію на фронті. Армія рф і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Сьогодні відбулося 35 бойових зіткнень.

Українська авіація у вівторок завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника та два — по його зенітно-ракетних комплексах. Також було збито три розвідувальних дрони.

А ракетні та артилерійські війська за добу уразили три пункти управління, один район зосередження особового складу та військової техніки противника, три станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об'єкт ворога.

Нагадаємо, в Генштабі заявляли, що Збройні сили України успішно атакують на Мелітопольському та Бердянському напрямах та закріплюються на нових позиціях.