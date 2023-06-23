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«Укроборонпром» показал российского "утопленника" - танк Т-90 вытащили из воды и отремонтировали
«Укроборонпром» показал российского «утопленника» — танк Т-90 вытащили из воды и отремонтировали (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184387-ukroboronprom-pokazal-rossiyskogo-utoplennika-tank-t-90-vytaschili-iz-vody-i-otremontirovali.htmlРакурс
«Укроборонпром» показав трофейний російський танк Т-90, який окупанти кинули у воді.
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Українські військові витягли машину, а на одному із підприємств концерну її відремонтували. Танк уже воює проти колишніх господарів.
Було їхнє - стало наше! На відео — «потопельник», трофейний Т-90, який кинули окупанти і який потім витягнули з води наші військові. На фото — трофей після комплексного відновлення нашими працівниками — героями оборонки. Танк вже воює проти колишніх господарів, — прокоментували відео в «Укроборонпромі».
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