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«Укроборонпром» показав російського "потопельника" - танк Т-90 витягнули з води та відремонтували

«Укроборонпром» показав російського «потопельника» — танк Т-90 витягнули з води та відремонтували (ВІДЕО)

23 чер 2023, 12:34
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«Укроборонпром» показав трофейний російський танк Т-90, який окупанти кинули у воді.


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Українські військові витягли машину, а на одному із підприємств концерну її відремонтували. Танк уже воює проти колишніх господарів.

Було їхнє - стало наше! На відео — «потопельник», трофейний Т-90, який кинули окупанти і який потім витягнули з води наші військові. На фото — трофей після комплексного відновлення нашими працівниками — героями оборонки. Танк вже воює проти колишніх господарів, — прокоментували відео в «Укроборонпромі».

Джерело: Ракурс


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