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«Укроборонпром» показав російського "потопельника" - танк Т-90 витягнули з води та відремонтували
«Укроборонпром» показав російського «потопельника» — танк Т-90 витягнули з води та відремонтували (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184387-ukroboronprom-pokazav-rosiyskogo-potopelnyka-tank-t-90-vytyagnuly-z-vody-ta-vidremontuvaly.htmlРакурс
«Укроборонпром» показав трофейний російський танк Т-90, який окупанти кинули у воді.
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Українські військові витягли машину, а на одному із підприємств концерну її відремонтували. Танк уже воює проти колишніх господарів.
Було їхнє - стало наше! На відео — «потопельник», трофейний Т-90, який кинули окупанти і який потім витягнули з води наші військові. На фото — трофей після комплексного відновлення нашими працівниками — героями оборонки. Танк вже воює проти колишніх господарів, — прокоментували відео в «Укроборонпромі».
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