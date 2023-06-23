«Укроборонпром» показав російського "потопельника" - танк Т-90 витягнули з води та відремонтували

«Укроборонпром» показав трофейний російський танк Т-90, який окупанти кинули у воді.

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Українські військові витягли машину, а на одному із підприємств концерну її відремонтували. Танк уже воює проти колишніх господарів.

Було їхнє - стало наше! На відео — «потопельник», трофейний Т-90, який кинули окупанти і який потім витягнули з води наші військові. На фото — трофей після комплексного відновлення нашими працівниками — героями оборонки. Танк вже воює проти колишніх господарів, — прокоментували відео в «Укроборонпромі».