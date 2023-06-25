Зеленский обратился к украинским военным. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n184454-zelenskiy-obratilsya-k-ukrainskim-voennym-o-chem-govoril.html

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Президент України Володимир Зеленський подякував захисникам з Таврійського напрямку.

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Президент відзначив морпіхів 35-ї та 36-ї окремих бригад, бійців 110-ї окремої механізованої бригади, артилеристів 55-ї бригади «Запорізька Січ», десантників 79-ї окремої бригади, штурмовиків 128-ї Закарпатської бригади. Вони цього тижня виконали найбільше роботи на фронті. Відео-подяку Зеленський 26 червня опублікував в YouTube.

Персонально президент відзначив старшого лейтенанта Івана Грисюка, молодшого сержанта Миколу Комісара та солдата Володимира Кононученка.

Також подяка була висловлена прикордонникам Краматорського, Львівського та Донецького загонів, воїнам мобільного прикордонного загону «Дозор». Зеленський висловив вдячність старшому сержанту Олександру Копровському з групи повітряної розвідки, старшому солдату Віктору Поліщуку та солдату Роману Борису.

Удостоїлися подяки президента й бійці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка воює в Донецькій області. Персонально український лідер відзначив аеророзвідників — старшого солдата Олександра Погореного та солдата Максима Бобруєнка.

Нагадаємо, 23 червня президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити начальника одеського військкомату Борисова, у родичів якого журналісти нещодавно знайшли нерухомість і автівки в Іспанії на мільйони доларів.