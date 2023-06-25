Начало контрнаступления ВСУ оценила британская разведка. Фото:

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Сили оборони України останніми днями перегрупувалися та знову проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України. Захисники використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої та добре підготовленої російської оборони. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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Британці відзначають, що українські військові досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках.

Зазначається, що на Луганщині ЗСУ доклали значних зусиль для наступу в Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Їхні дії, ймовірно, відображають продовження наказів вищого керівництва рф переходити в наступ за будь-якої можливості.

Розвідники наголошують, що країна-агресор росія у цьому регіоні досягла невеликих успіхів, але Сили оборони запобігли прориву військ рф.

Нагадаємо, 24 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що військові підрозділи Східного угруповання військ розпочали наступ на декількох напрямках одночасно — в напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.