Китай не против выхода Украины на границы 1991 года – посол КНР в ЕС

https://racurs.ua/n184542-kitay-ne-protiv-vyhoda-ukrainy-na-granicy-1991-goda-posol-knr-v-es.html

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Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що не бачить причин не підтримувати мету Києва повернути контроль над усіма своїми територіями, включаючи Крим. Китайський дипломат наголосив, що Пекін з повагою до територіальної цілісності всіх держав.

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Про це пише видання Al Jazeera 27 червня.

Посол Китаю вказав, що не бачить причин не підтримувати мету Києва вийти на межі 1991 року.

Не розумію, чому б і ні… Як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені та вирішені росією та Україною, і саме за це ми виступаємо, — зазначив Фу Цун журналістам.

Видання Al Jazeera пише, що за винятком Фу Цуна, китайські офіційні особи зазвичай утримуються від публічних коментарів щодо анексії росією територій України.