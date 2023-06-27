Китай не проти виходу України на кордони 1991 року – посол КНР в ЄС

https://racurs.ua/ua/n184542-kytay-ne-proty-vyhodu-ukrayiny-na-kordony-1991-roku-posol-knr-v-ies.html

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Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що не бачить причин не підтримувати мету Києва повернути контроль над усіма своїми територіями, включаючи Крим. Китайський дипломат наголосив, що Пекін з повагою до територіальної цілісності всіх держав.

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Про це пише видання Al Jazeera 27 червня.

Посол Китаю вказав, що не бачить причин не підтримувати мету Києва вийти на межі 1991 року.

Не розумію, чому б і ні… Як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені та вирішені росією та Україною, і саме за це ми виступаємо, — зазначив Фу Цун журналістам.

Видання Al Jazeera пише, що за винятком Фу Цуна, китайські офіційні особи зазвичай утримуються від публічних коментарів щодо анексії росією територій України.