Оккупанты обстреляли школу в Донецкой области. Фото: Офис генпрокурора

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Російські окупанти обстріляли школи у Покровському районі на Донеччині.

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У п’ятницю, 30 червня, близько 11.20 ворог вдарив, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка. Відбулося влучання по території місцевої школи, в якій на момент удару перебували 12 осіб — представники адміністрації, вчителі й технічний персонал. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Ще четверо чоловіків та двоє жінок дістали поранення. Постраждалих госпіталізували з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Російські снаряди практично зруйнували частину школи. Знищено класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі та шкільний інвентар.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 29 червня війська рф з артилерії обстріляли житлові квартали Херсона. Під удар потрапили житлові будинки, медичний заклад, службовий автомобіль та «Пункт незламності». Загинули двоє осіб, ще двоє мирних мешканців були госпіталізовані з опіками.