Зеленский подписал закон о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках

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Зеленский подписал закон о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергорынках, фото: Офис президента
Зеленский подписал закон о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынкахhttps://racurs.ua/n184688-zelenskiy-podpisal-zakon-o-predotvraschenii-zloupotrebleniy-na-optovyh-energeticheskih-rynkah.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 5322 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», ухвалений Верховною Радою 10 червня.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Важлива ініціатива, яка імплементує положення регламенту ЄС про доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку «REMIT», — наголосив Железняк.
У пояснювальній записці документа зазначається, що в українське законодавство імплементується адаптована версія регламенту. Зокрема:
- вводяться відповідні терміни та їх визначення;
- запроваджується реєстрація учасників оптового енергетичного ринку (ринку електричної енергії та природного газу) відповідно до затвердженого НКРЕКП порядку;
- установлюється заборона здійснення маніпулювань на оптових енергетичних ринках;
- установлюється обмеження поводження з інсайдерською інформацією (торгівля інсайдерською інформацією);
- установлюється відповідальність (у вигляді штрафів) учасників ринку та їх службових осіб за маніпулювання ринками та неправомірне використання інсайдерської інформації;
- уточнюється низка повноважень НКРЕКП;
- деталізуються процедурні питання проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку.
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