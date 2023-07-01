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Ракурс
Зеленський підписав закон про запобігання зловживанням на оптових енергоринках, фото: Офіс президента

Зеленський підписав закон про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках

1 лип 2023, 21:36
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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 5322 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», ухвалений Верховною Радою 10 червня.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Важлива ініціатива, яка імплементує положення регламенту ЄС про доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку «REMIT», — наголосив Железняк.

У пояснювальній записці документа зазначається, що в українське законодавство імплементується адаптована версія регламенту. Зокрема:

  • вводяться відповідні терміни та їх визначення;
  • запроваджується реєстрація учасників оптового енергетичного ринку (ринку електричної енергії та природного газу) відповідно до затвердженого НКРЕКП порядку;
  • установлюється заборона здійснення маніпулювань на оптових енергетичних ринках;
  • установлюється обмеження поводження з інсайдерською інформацією (торгівля інсайдерською інформацією);
  • установлюється відповідальність (у вигляді штрафів) учасників ринку та їх службових осіб за маніпулювання ринками та неправомірне використання інсайдерської інформації;
  • уточнюється низка повноважень НКРЕКП;
  • деталізуються процедурні питання проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку.

Джерело: Ракурс


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