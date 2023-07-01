Зеленський підписав закон про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках

Зеленський підписав закон про запобігання зловживанням на оптових енергоринках, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n184688-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-zapobigannya-zlovjyvannyam-na-optovyh-energetychnyh-rynkah.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 5322 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», ухвалений Верховною Радою 10 червня.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Важлива ініціатива, яка імплементує положення регламенту ЄС про доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку «REMIT», — наголосив Железняк.

У пояснювальній записці документа зазначається, що в українське законодавство імплементується адаптована версія регламенту. Зокрема: