Зеленський підписав закони про реструктуризацію споживчих кредитів для переселенців

Володимир Зеленський, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n184687-zelenskyy-pidpysav-zakony-pro-restrukturyzaciu-spojyvchyh-kredytiv-dlya-pereselenciv.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалені Верховною Радою закони № 9051 та № 9052, котрі запроваджують обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для людей з територій, охоплених війною.

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Про це свідчать дані на сайті Ради.

Законопроект № 9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, котрі перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії або котра окупована рф, та не мають простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

Зазвичай сплата цих процентів особами, що проживають або покинули особливо уражені війною території є надмірною або неможливою для споживачів, що опинились в тяжких обставинах, — наголошується в пояснювальній записці законопроекту.

Законопроєкт № 9052 передбачає внесення змін до п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу щодо особливостей нарахування відсотків за споживчими кредитами під час воєнного стану.

За ці законопроекти парламент проголосував 10 червня.