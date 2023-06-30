Рада скасувала єдиний податок за ставкою 2% для ФОП з 1 серпня

https://racurs.ua/ua/n184642-rada-skasuvala-iedynyy-podatok-za-stavkou-2-dlya-fop-z-1-serpnya.html

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Рада таки підтримала податковий законопроект № 8401, який відновлює дію декількох податкових норм. За це рішення в залі знайшлося 239 голосів нардепів.

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Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Депутати з подачі уряду з﻿﻿ 1 серпня скасували 2% єдиний податок для підприємців-фізосіб (ФОП), але законопроект врегульовує цей перехід:

платник має право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП і вказати, на яку систему оподаткування він хоче перейти. Якщо цього не зробити, то система автоматично поверне його на оподаткування, яке було до переходу на 2%;

новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

з 1 серпня частково скасовують чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

з 1 жовтня повертається відповідальність за невикористання реєстратора розрахункових операцій.

Також законопроєкт передбачає, що так званий «технічний борг», який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті плоатника, не враховується під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі.

Зберігається право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (зокрема й територій можливих бойових дій), а також надається можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.