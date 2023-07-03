Новый фронт в Украине открыла российская армия. Фото:

https://racurs.ua/n184722-novyy-front-v-ukraine-otkryla-rossiyskaya-armiya-minoborony.html

Ракурс

Новий напрямок для наступу відкрили російські окупанти на Донбасі.

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Наприкінці тижня ворог почав наступати на Сватівському напрямку. Найзапекліші бої були на територіях Серебрянських лісів. Загарбники намагаються прорватися, щоб пройти до міста Лиман і фактично охоплені боями Невське, Діброви та Білогорівка. Однак противнику не вдається реалізувати свої плани. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр 3 липня повідомила в ефірі національного телемарафону.

Також на сході ворожі війська працюють, щоб взяти під контроль Мар’їнку та Авдіївку. Однак реалізувати свої плани росіяни не можуть вже кілька місяців.

Маляр додала, за тиждень кількість ворожих обстрілів на сході збільшилась вдвічі. Якщо позаминулого тижня було зафіксовано 6 тис. 457 обстрілів, то минулого тижня — 11 тис. 753 обстріли.

А командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майор Максим Миргородський написав у Telegram, що військові частини та підрозділи ДШВ успішно ведуть бойові дії на найбільш важливих напрямках та щодня просуваються вперед, звільняючи кожен кілометр рідної землі.

За його словами, завдяки західним озброєнням українські воїни мають технологічну перевагу над ворогом, а бійці добре навчені та підготовлені, зокрема й за кордоном.

Нагадаємо, в Міноборони заявляли про невелике просування ЗСУ на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Там тривають важкі бої, але українські захисники вони відтісняють противника і вирівнюють фронт.