Сили оборони з важкими боями просуваються. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184716-kontrnastup-zsu-z-vajkymy-boyamy-tryvaie-prosuvannya-na-dvoh-napryamkah.html

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Сили оборони України продовжують вести контрнаступ на півдні країни.

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У неділю, 2 липня, відзначається невелике просування українських військ на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Тривають важкі бої з загарбниками, але українські захисники мають часткові успіхи — вони відтісняють противника і вирівнюють фронт. Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в Telegram.

За її словами, ЗСУ чинить інтенсивний опір, поповнює свої підрозділи резервами. Ускладняється просування тим, що території противник дистанційно замінував.

На сході України ворог наступає веде наступальні дії відразу на кількох напрямках — Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському. Також противник пішов у наступ на Сватівському напрямку, там точаться запеклі бої. Росіяни атакують Білогорівку, Серебрянку, ситуація там дуже складна.

А на Бахмутському напрямку українські війська мають частковий успіх на південному напрямку, а на північному тривають бої. Сюди росіяни перекинули два десантно-штурмових полки.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла про наміри ЗСУ закріпитися на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту в Херсонській області. Протистоять захисникам підрозділи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, що входить до групи сил рф «Дніпро».