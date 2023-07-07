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Рашисты продолжают совершать преступления против мирного населения, фото: Meduza
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Російські загарбники продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права.
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Так, рашисти використовують дитячі заклади на тимчасово окупованих територіях, тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення в якості живого щита. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- у населеному пункті Чумаківка Херсонської області російські окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку «Іва». Тут окупанти проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України;
- у населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області російські військовослужбовці облаштували військову базу на території корпусу дитячого санаторію «Весна». Тут, у безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів, розміщені понад 800 російських загарбників та розосереджена військова техніка.
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