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Рашисты продолжают совершать преступления против мирного населения, фото: Meduza

В Херсонской области рашисты пытают украинцев на бывшей базе отдыха — Генштаб

7 июл 2023, 10:42
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Російські загарбники продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права.


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Так, рашисти використовують дитячі заклади на тимчасово окупованих територіях, тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення в якості живого щита. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • у населеному пункті Чумаківка Херсонської області російські окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку «Іва». Тут окупанти проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України;
  • у населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області російські військовослужбовці облаштували військову базу на території корпусу дитячого санаторію «Весна». Тут, у безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів, розміщені понад 800 російських загарбників та розосереджена військова техніка.

Источник: Ракурс


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