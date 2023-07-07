Рашисты продолжают совершать преступления против мирного населения, фото: Meduza

https://racurs.ua/n184868-v-hersonskoy-oblasti-rashisty-pytaut-ukraincev-na-byvshey-baze-otdyha-genshtab.html

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Російські загарбники продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права.

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Так, рашисти використовують дитячі заклади на тимчасово окупованих територіях, тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення в якості живого щита. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, зафіксовані такі випадки: