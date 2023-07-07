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Ракурс
Рашисти продовжують чинити злочини проти мирного населення, фото: Meduza

На Херсонщині рашисти катують українців на колишній базі відпочинку — Генштаб

7 лип 2023, 10:42
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Російські загарбники продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права.


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Так, рашисти використовують дитячі заклади на тимчасово окупованих територіях, тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення в якості живого щита. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • у населеному пункті Чумаківка Херсонської області російські окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку «Іва». Тут окупанти проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України;
  • у населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області російські військовослужбовці облаштували військову базу на території корпусу дитячого санаторію «Весна». Тут, у безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів, розміщені понад 800 російських загарбників та розосереджена військова техніка.

Джерело: Ракурс


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