Рашисти продовжують чинити злочини проти мирного населення, фото: Meduza

https://racurs.ua/ua/n184868-na-hersonschyni-rashysty-katuut-ukrayinciv-u-kolyshniy-bazi-vidpochynku-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права.

.

Так, рашисти використовують дитячі заклади на тимчасово окупованих територіях, тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення в якості живого щита. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, зафіксовані такі випадки: