"Глубокая обеспокоенность" - ЮНЕСКО осудило атаку на исторический центр Львова, но не назвало страну-террориста

https://racurs.ua/n184883-glubokaya-obespokoennost-unesko-osudilo-ataku-na-istoricheskiy-centr-lvova-no-ne-nazvalo.html

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В ЮНЕСКО засудили ракетні обстріли історичного центру Львова.

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От тільки назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли вони не наважились. Більше того росія залишається членом виконавчого комітету організації.

Увагу на таку ганебну поведінку ЮНЕСКО звернув міський голова Львова Андрій Садовий.

Правосуддя працює так, що треба судити вбивцю, а не пістолет, розумієте? Вчора на місці трагедії зустрічався із десятками найкращих людей. От тільки представників організації, яка захищає історичну спадщину не зустрів. Вміння називати речі своїми іменами — це одна з ознак культури, яку ви маєте оберігати. Перегляньте свої цінності! — написав Садовий у своїх соцмережах

ЮНЕСКО увечері 6 липня написало, що засуджує бомбардування історичної будівлі у Львові, розташованої в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини «Львів — Ансамбль історичного центру».

Цей напад є першим з моменту початку війни 24 лютого 2022 року на території, яка охороняється Конвенцією про всесвітню спадщину, є порушенням цієї Конвенції, а також Гаазької конвенції 1954 року про охорону культурних цінностей у Подія збройного конфлікту.

ЮНЕСКО нагадало про зобов’язання держав-учасниць згідно з цими широко ратифікованими нормативними документами. Держави-учасниці Конвенції про всесвітню спадщину зобов’язуються не вживати жодних навмисних заходів, які могли б завдати шкоди культурній і природній спадщині, розташованій на території інших держав-учасниць. Ці зобов’язання поширюються на буферні зони.

У березні 2022 року генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле надіслала листа міністру закордонних справ рф, щоб нагадати йому про ці зобов’язання та уточнити координати об'єктів Світової спадщини в Україні.

Ракетна атака російських виродків по Львову у ніч проти 6 липня забралажиття 10 людей.