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Во время тренировок подразделений ДШВ, скриншот видео

Днем и ночью — тренировки подразделений ДШВ показал Генштабу ВСУ

9 июл 2023, 18:47
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Бійці підрозділів українських десантно-штурмових військ підвищують практичні навички під час виконання складних навчально-бойових завдань вдень та вночі.


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Відповідне відео, котре демонструє тренування українських військових за різних умов, сьогодні, 9 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Саме під час інтенсивних заходів бойової підготовки, наші воїни набувають певні практичні навички, від яких в подальшому буде залежати успішність виконання завдань за призначенням, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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