Во время тренировок подразделений ДШВ, скриншот видео

https://racurs.ua/n184949-dnem-i-nochu-trenirovki-podrazdeleniy-dshv-pokazal-genshtabu-vsu.html

Ракурс

Бійці підрозділів українських десантно-штурмових військ підвищують практичні навички під час виконання складних навчально-бойових завдань вдень та вночі.

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Відповідне відео, котре демонструє тренування українських військових за різних умов, сьогодні, 9 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.