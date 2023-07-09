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Ракурс
Під час тренувань підрозділів ДШВ, скріншот відео

Вдень та вночі — тренування підрозділів ДШВ показав Генштабу ЗСУ

9 лип 2023, 18:47
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Бійці підрозділів українських десантно-штурмових військ підвищують практичні навички під час виконання складних навчально-бойових завдань вдень та вночі.


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Відповідне відео, котре демонструє тренування українських військових за різних умов, сьогодні, 9 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Саме під час інтенсивних заходів бойової підготовки, наші воїни набувають певні практичні навички, від яких в подальшому буде залежати успішність виконання завдань за призначенням, — наголошується в описі відео.

Джерело: Ракурс


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