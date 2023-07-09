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Під час тренувань підрозділів ДШВ, скріншот відео
Вдень та вночі — тренування підрозділів ДШВ показав Генштабу ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n184949-vden-ta-vnochi-trenuvannya-pidrozdiliv-dshv-pokazav-genshtabu-zsu.htmlРакурс
Бійці підрозділів українських десантно-штурмових військ підвищують практичні навички під час виконання складних навчально-бойових завдань вдень та вночі.
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Відповідне відео, котре демонструє тренування українських військових за різних умов, сьогодні, 9 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Саме під час інтенсивних заходів бойової підготовки, наші воїни набувають певні практичні навички, від яких в подальшому буде залежати успішність виконання завдань за призначенням, — наголошується в описі відео.
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