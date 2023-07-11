Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Франция и Украина договорились об увеличении военной помощи, фото: «Децентрализация»

Франция увеличит военную помощь Украине — Резников

11 июл 2023, 21:37
999

У Вільнюсі, де сьогодні, 11 липня, відбувається саміт НАТО, міністри оборони Франції та України підписали угоду, котра передбачає збільшення військової допомоги нашій країні.


.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Угода передбачає:

  • збільшення військової допомоги Україні на 170 млн євро;
  • спрощення процесу закупівлі та постачання озброєнь в Україну;
  • створюється основа для спільного виробництва запасних частин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров