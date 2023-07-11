Франция и Украина договорились об увеличении военной помощи, фото: «Децентрализация»

https://racurs.ua/n185023-franciya-uvelichit-voennuu-pomosch-ukraine-reznikov.html

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У Вільнюсі, де сьогодні, 11 липня, відбувається саміт НАТО, міністри оборони Франції та України підписали угоду, котра передбачає збільшення військової допомоги нашій країні.

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Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Угода передбачає: