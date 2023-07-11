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У Вільнюсі, де сьогодні, 11 липня, відбувається саміт НАТО, міністри оборони Франції та України підписали угоду, котра передбачає збільшення військової допомоги нашій країні.
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Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Угода передбачає:
- збільшення військової допомоги Україні на 170 млн євро;
- спрощення процесу закупівлі та постачання озброєнь в Україну;
- створюється основа для спільного виробництва запасних частин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.
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