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Ракурс
Франція та Україна домовилися про збільшення військової допомоги, фото: «Децентралізація»

Франція збільшить військову допомогу Україні — Резніков

11 лип 2023, 21:37
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У Вільнюсі, де сьогодні, 11 липня, відбувається саміт НАТО, міністри оборони Франції та України підписали угоду, котра передбачає збільшення військової допомоги нашій країні.


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Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Угода передбачає:

  • збільшення військової допомоги Україні на 170 млн євро;
  • спрощення процесу закупівлі та постачання озброєнь в Україну;
  • створюється основа для спільного виробництва запасних частин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

Джерело: Ракурс


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