Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
"Бавовна" расцвела в Токмаке на Запорожье - есть попадание в завод окупантов

«Бавовна» расцвела в Токмаке на Запорожье — есть попадание в завод окупантов

13 июл 2023, 18:53
999

Вдале відпрацювання Сил оборони по позиціях окупантів сталося у Токмаку, є влучання у ковальсько-штампувальний завод окупантів.


.

Мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста. ФСБшники в паніці вивозять свої сім’ї, — повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, надвечір 12 липня стався потужний вибух в тимчасово окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, 11 липня ЗСУ відпрацювали по місцях скупчення окупантів у Бердянську і Токмаку.

За даними Бердянської МВА, є влучання по готелю «Дюна», де жило військове керівництво окупантів. Будівлю фактично зрівняли із землею. РосЗМІ та ТГ-канали згодом повідомили про ліквідацію російського генерала Цокова.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров