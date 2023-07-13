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"Бавовна" расцвела в Токмаке на Запорожье - есть попадание в завод окупантов
«Бавовна» расцвела в Токмаке на Запорожье — есть попадание в завод окупантовhttps://racurs.ua/n185085-bavovna-rascvela-v-tokmake-na-zaporoje-est-popadanie-v-zavod-okupantov.htmlРакурс
Вдале відпрацювання Сил оборони по позиціях окупантів сталося у Токмаку, є влучання у ковальсько-штампувальний завод окупантів.
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Мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста. ФСБшники в паніці вивозять свої сім’ї, — повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.
Крім того, надвечір 12 липня стався потужний вибух в тимчасово окупованому Мелітополі.
Нагадаємо, 11 липня ЗСУ відпрацювали по місцях скупчення окупантів у Бердянську і Токмаку.
За даними Бердянської МВА, є влучання по готелю «Дюна», де жило військове керівництво окупантів. Будівлю фактично зрівняли із землею. РосЗМІ та ТГ-канали згодом повідомили про ліквідацію російського генерала Цокова.