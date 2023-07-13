"Бавовна" розцвіла у Токмаку на Запоріжжі

https://racurs.ua/ua/n185085-bavovna-rozcvila-u-tokmaku-na-zaporijjji-ie-vluchannya-u-zavod-okupantiv.html

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Вдале відпрацювання Сил оборони по позиціях окупантів сталося у Токмаку, є влучання у ковальсько-штампувальний завод окупантів.

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Мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста. ФСБшники в паніці вивозять свої сім’ї, — повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, надвечір 12 липня стався потужний вибух в тимчасово окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, 11 липня ЗСУ відпрацювали по місцях скупчення окупантів у Бердянську і Токмаку.

За даними Бердянської МВА, є влучання по готелю «Дюна», де жило військове керівництво окупантів. Будівлю фактично зрівняли із землею. РосЗМІ та ТГ-канали згодом повідомили про ліквідацію російського генерала Цокова.