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Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину, фото: Kremlin.ru
Рашисты обстреляли Херсонщину — есть раненые, уничтожен урожайhttps://racurs.ua/n185172-rashisty-obstrelyali-hersonschinu-est-ranenye-unichtojen-urojay.htmlРакурс
Російські загарбники вкотре обстріляли Херсонщину. В результаті постраждали двоє цивільних та знищено урожай.
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Про це сьогодні, 16 липня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.
Наразі зафіксовані такі наслідки російського обстрілу:
- у селі Розлив сталося влучання у приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років, які перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога;
- у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею.
Масштаби збитків ще встановлюються. Але це — черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб, — наголошують в ОВА.
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