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Ракурс
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину, фото: Kremlin.ru

Рашисты обстреляли Херсонщину — есть раненые, уничтожен урожай

16 июл 2023, 18:35
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Російські загарбники вкотре обстріляли Херсонщину. В результаті постраждали двоє цивільних та знищено урожай.


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Про це сьогодні, 16 липня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Наразі зафіксовані такі наслідки російського обстрілу:

  • у селі Розлив сталося влучання у приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років, які перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога;
  • у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею.

Масштаби збитків ще встановлюються. Але це — черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб, — наголошують в ОВА.

Источник: Ракурс


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