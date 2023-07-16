Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни вкотре обстріляли Херсонщину, фото: Kremlin.ru
Рашисти обстріляли Херсонщину — є поранені, знищено урожайhttps://racurs.ua/ua/n185172-rashysty-obstrilyaly-hersonschynu-ie-poraneni-znyscheno-urojay.htmlРакурс
Російські загарбники вкотре обстріляли Херсонщину. В результаті постраждали двоє цивільних та знищено урожай.
.
Про це сьогодні, 16 липня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.
Наразі зафіксовані такі наслідки російського обстрілу:
- у селі Розлив сталося влучання у приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років, які перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога;
- у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею.
Масштаби збитків ще встановлюються. Але це — черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб, — наголошують в ОВА.
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...