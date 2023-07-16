Російські загарбники вкотре обстріляли Херсонщину. В результаті постраждали двоє цивільних та знищено урожай.

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Про це сьогодні, 16 липня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Наразі зафіксовані такі наслідки російського обстрілу:

Масштаби збитків ще встановлюються. Але це — черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб, — наголошують в ОВА.