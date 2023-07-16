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Ракурс
Российские захватчики сосредотачивают свои усилия на пяти направлениях

Рашисты сосредотачивают усилия на пяти направлениях — Генштаб ВСУ

16 июл 2023, 19:30
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Російські загарбники протягом доби завдали шість ракетних та 38 авіаційних ударів, а також здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.


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Про це сьогодні, 16 липня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт, — наголошують у Генштабі.

Також залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Зазначається, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському.

Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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