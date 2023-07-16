Рашисти зосереджують зусилля на п’яти напрямках — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n185174-rashysty-zoseredjuut-zusyllya-na-p-yaty-napryamkah-genshtab-zsu.htmlРакурс
Російські загарбники протягом доби завдали шість ракетних та 38 авіаційних ударів, а також здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це сьогодні, 16 липня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт, — наголошують у Генштабі.
Також залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.
Зазначається, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському.
Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень, — наголошують у Генштабі.