Російські загарбники зосереджують свої зусилля на п’яти напрямках

https://racurs.ua/ua/n185174-rashysty-zoseredjuut-zusyllya-na-p-yaty-napryamkah-genshtab-zsu.html

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Російські загарбники протягом доби завдали шість ракетних та 38 авіаційних ударів, а також здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Про це сьогодні, 16 липня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт, — наголошують у Генштабі.

Також залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Зазначається, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках:

Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському.