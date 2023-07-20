Киев призвал партнеров стать гарантами безопасности судоходства в Черном море

https://racurs.ua/n185307-kiev-prizval-partnerov-stat-garantami-bezopasnosti-sudohodstva-v-chernom-more.html

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МЗС України закликає міжнародних партнерів виступити гарантами безпеки судноплавства у Чорному морі.

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У заяві на сайті відомство просить підтримати ініціативу України щодо створення гуманітарного морського коридору в Чорному морі.

Заява росії поширюється на все Чорне море, а не лише на територію безпосередньо навколо українських портів та, крім того, не робить винятків з медичних та інших гуманітарних міркувань, як того вимагають закони ведення війни на морі.