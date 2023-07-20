МЗС України закликає міжнародних партнерів виступити гарантами безпеки судноплавства у Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n185307-kyyiv-zaklykav-partneriv-staty-garantamy-bezpeky-sudnoplavstva-u-chornomu-mori.html

Ракурс

МЗС України закликає міжнародних партнерів виступити гарантами безпеки судноплавства у Чорному морі.

.

У заяві на сайті відомство просить підтримати ініціативу України щодо створення гуманітарного морського коридору в Чорному морі.

Заява росії поширюється на все Чорне море, а не лише на територію безпосередньо навколо українських портів та, крім того, не робить винятків з медичних та інших гуманітарних міркувань, як того вимагають закони ведення війни на морі.