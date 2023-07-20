Київ закликав партнерів стати гарантами безпеки судноплавства у Чорному моріhttps://racurs.ua/ua/n185307-kyyiv-zaklykav-partneriv-staty-garantamy-bezpeky-sudnoplavstva-u-chornomu-mori.htmlРакурс
МЗС України закликає міжнародних партнерів виступити гарантами безпеки судноплавства у Чорному морі.
У заяві на сайті відомство просить підтримати ініціативу України щодо створення гуманітарного морського коридору в Чорному морі.
Заява росії поширюється на все Чорне море, а не лише на територію безпосередньо навколо українських портів та, крім того, не робить винятків з медичних та інших гуманітарних міркувань, як того вимагають закони ведення війни на морі.
Вихід росії із «Зернової угоди» та регулярні цинічні атаки по українській портовій інфраструктурі, засобам навігаційного забезпечення та зерновим терміналам є нічим іншим, як спробами росії усунути конкурента з ринку, свідомо підвищити світові ціни на продовольство та збагатитися за рахунок страждань мільйонів людей у всьому світі, — йдеться у повідомленні.