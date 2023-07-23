Рашисты заменяют знаки в Мариуполе, скриншот видео

https://racurs.ua/n185406-kak-na-samom-dele-teper-vyglyadit-istoricheskiy-centr-mariupolya-pokazal-sovetnik-mera-video.html

Ракурс

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як сьогодні виглядає справжній історичний центр Маріуполя.

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За його словами, це відео було зняте на центральній вулиці міста на крок від проспекту Миру (центральної автомагістралі Маріуполя).

Зазначається, що це відео показує, що справжня ситуація в місті значно відрізняється від картини, яку намагається нав’язати російська пропаганда.