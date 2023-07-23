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Як насправді тепер виглядає історичний центр Маріуполя, показав радник мера (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185406-yak-naspravdi-teper-vyglyadaie-istorychnyy-centr-mariupolya-pokazav-radnyk-mera-video.htmlРакурс
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як сьогодні виглядає справжній історичний центр Маріуполя.
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За його словами, це відео було зняте на центральній вулиці міста на крок від проспекту Миру (центральної автомагістралі Маріуполя).
Зазначається, що це відео показує, що справжня ситуація в місті значно відрізняється від картини, яку намагається нав’язати російська пропаганда.
Саме таку картину бачить навіть ті, що рухаються в Крим. Саме тому по всіх російських пабліках щодо подорожі в Крим рекомендують проскочити Маріуполь якнайшвидше. Через шок. Такий шок, — наголосив Андрющенко.
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