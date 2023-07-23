Офис генпрокурора расследует участие Белорусского Красного Креста в депортации детей

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Белорусский Красный Крест подозревают в причастности к депортации детей, фото: Андрей Костин
Офис генпрокурора расследует участие Белорусского Красного Креста в депортации детейhttps://racurs.ua/n185409-ofis-genprokurora-rassleduet-uchastie-belorusskogo-krasnogo-kresta-v-deportacii-detey.htmlРакурс
Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо участі Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі.
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Такі дії білорусів є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Про це сьогодні, 23 липня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив генпрокурор Андрій Костін.
Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів, — зазначив Костін.
Зі свого боку, ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей, — додав він.
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