Офис генпрокурора расследует участие Белорусского Красного Креста в депортации детей

Белорусский Красный Крест подозревают в причастности к депортации детей, фото: Андрей Костин

https://racurs.ua/n185409-ofis-genprokurora-rassleduet-uchastie-belorusskogo-krasnogo-kresta-v-deportacii-detey.html

Ракурс

Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо участі Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі.

.

Такі дії білорусів є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Про це сьогодні, 23 липня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів, — зазначив Костін.